Новосибирск, 23 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области за девять месяцев 2021 года органами внутренних дел зарегистрировано более 30 тысяч преступлений. Это на 15,4% меньше чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

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«В сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории области зарегистрировано около 1400 преступлений. Из незаконного оборота изъято более 300 кг наркотиков», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по итогам девяти месяцев на территории региона отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в них граждан.