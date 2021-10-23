Москва, , 19:15 — REGNUM Решение Косова об объявлении двух дипломатов России персонами нон грата прокомментировала официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Об этом 23 октября сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Так называемые косовские «власти» предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив … о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов, работающих в приштинской Канцелярии нашего Посольства в Республике Сербии, — заявила Захарова. — В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв «национальной безопасности» и фактически не существующего в крае «конституционного порядка».

По ее словам, для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий.

Захарова напомнила, что высланные дипломаты, которые были аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), не имеют отношения к структурам самопровозглашенного государства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Косово Вьоса Османи заявила, что два сотрудника представительства посольства РФ в Сербии признаны персонами нон-грата из-за «вредительской деятельности».