Брюссель, , 19:12 — REGNUM Европейский союз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал САР полностью отказаться от этой практики. Сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ЕС.

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«Евросоюз продолжает работать над упразднением смертной казни в мире, призывает Сирию присоединиться к общемировой тенденции отмены этой меры наказания», — говорится в заявлении.

Евросоюз осуждает недавнюю казнь 24 человек, которых приговорили по обвинению в терроризме за причастность к поджогам лесов в прибрежных районах Сирии, отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары были зафиксированы осенью прошлого года в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама.