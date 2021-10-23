Новосибирск, 23 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована прокурорская проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего ребёнка в пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

«Предварительно установлено, что сегодня днем, 23 октября, произошло возгорание квартиры дома по ул. Молодежная, 22 в поселке Мирный Коченевского района Новосибирской области. В результате пожара погиб 3-летний мальчик, его 4-летнюю сестру доставили в центральную районную больницу с предварительным диагнозом «отравлением угарным газом». На момент возникновения пожара дети находились в доме одни», — уточнили в ведомстве.

Причина пожара сейчас устанавливается. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка, о пожарной безопасности, оценит действия должностных лиц, ответственных за проведение профилактических противопожарных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.