Кемерово, 23 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Кемерове автобусы вышли на культурно-исторический маршрут «I — da Кемерово». Об этом сообщила мэрия города.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кемерово

«Послушать аудиогиды об истории Кемерова могут все желающие, просто отсканировав QR-код, размещённый в салоне автобуса маршрута №51 («Парк Ангелов» — 21 микрорайон). Кроме того, в двух автобусах аудиогид будет звучать непосредственно во время движения», — рассказали в администрации муниципалитета.

Отмечается, что помимо исторических фактов в аудиогиде звучат рассказы о городе, которыми решили поделиться кемеровчане.