Кемерово, , 18:44 — REGNUM На сайте мэрии Новокузнецка опубликовано официальное опровержение информации о том, что в одной из городских школ родителям первоклашек предложили испытать на своих детях лекарственный препарат. В администрации муниципалитета заявляют, что эта информация, опубликованная в местных СМИ, является недостоверной.

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«Комитет образования и науки не обладает информацией о проведении данных исследований. Общеобразовательным организациям распоряжений о проведении каких — либо исследований не давал. Со стороны образовательных организаций информации о проведении указанных исследований не поступало», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что ранее редакция «Сити-н» сообщила со слов родителей учеников первых классов одной из новокузнецких школ, что детям «предлагают поучаствовать в оценке превосходства профилактического эффекта в отношении ОРВИ, гриппа, ковид одной из схем применения препарата».