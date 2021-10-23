Москва, 23 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Компания Газпром, которая не планирует работать в убыток, может прекратить поставки голубого топлива в Молдавию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Газ

По его словам, Газпром остановит поставки газа в Молдавию, «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года».

Куприянов отметил, что общая сумма задолженности Молдавии с учетом просрочки платежей составляет $709 млн.

«Представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности, — добавил он. — Представителям Молдовы также не нравится цена на газ».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не хочет, чтобы тема задолженности перед Газпромом была сопряжена с заключением нового долгосрочного контракта.