Кемерово, 23 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 24 октября, ожидается усиление юго-западного ветра — ночью местами порывы до 22 м/с., днём порывы до 20 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

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Отмечается, что в регионе прогнозируется переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, температура воздуха ночью −1…+4 °C, днём +7…+12 °C.

В Кемерове 24 октября, ожидается переменная облачность, ночью умеренные, днём небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-западный ночью до 18м/с, днём до 16 м/с, температура ночью +2…+4 °C, днем +8…+10 °C.