Санта-Фе, США, 23 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Американский актер Алек Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которая скончалась от ранения, полученного в результате несчастного случая со стрельбой с его участием, сообщает New York Post.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Отмечается, что на церемонии в Санта-Фе в штате Нью-Мексико помимо актера присутствовали муж и сын 42-летней Хатчинс.

Открытая церемония прощания пройдет 23 октября вечером по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» произошёл 21 октября. Во время съёмок актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соуза. Актёр стрелял из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами.