Лондон, 23 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Майлз Кейн, наиболее известный благодаря своему сольному творчеству и проекту The Last Shadow Puppets, выложил в сеть новый сингл «See Ya When I See Ya». Сингл доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах.

Песня является последним на данный момент синглом из грядущего сольного альбома Кейна «Change The Show», следуя за ранее выпущенными «Don't Let It Get You Down» и «Caroline». Новый альбом должен выйти в начале следующего года. Обсуждая новую песню, Майлз Кейн сказал: «See Ya When I See Ya» — это о том, чтобы быть уверенным в себе и придерживаться своей интуиции».

Кейн объявил о ранее, что новый альбом, последующий за «Coup De Grace» 2018 года, будет выпущен 21 января 2022 года.