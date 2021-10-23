Орск, Оренбургская область, 23 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области обнаружили чемодан с останками девушки. Об этом сообщает Следственный комитет России.

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Это произошло днём 23 октября. На теле найдены явные признаки насильственной смерти. На место прибыла следственная группа. Ведётся комплекс неотложных следственных действий.

Глава СКР Александр Бастрыкин принял решение незамедлительно передать уголовное дело в центральный аппарат. Также он потребовал максимально быстро установить виновного в совершении преступления.