Новосибирск, 23 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. На место трагического пожара в Новосибирской области направлен психолог. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Пожар

Напомним, что сегодня, 23 октября, в частном жилом двухквартирном доме в поселке Мирный Коченевского района произошёл пожар. Мальчик 2018 года рождения и девочка 2017 года рождения были переданы бригаде скорой медицинской помощи. По дороге в больницу мальчик скончался, девочка доставлена в лечебное учреждение.

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«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар и не позволили огню перекинуться на соседние жилые дома. Ликвидацию пожара осложнял порывистый ветер. Для оказания экстренной психологической помощи на место происшествия из Новосибирска направлен психолог главного управления МЧС России по Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

О возгорании сообщил сосед. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей. Сосед вместе со своим братом проникли в горящую квартиру и вынесли оттуда девочку 2017 года рождения и мальчика 2018 года рождения. Они передали детей бригаде скорой помощи. Но в пути мальчик скончался.