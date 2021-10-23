Салехард, 23 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. На Ямале с начала 2021 года к 18 октября почти на 50% подорожали автомобили. Об этом сообщается на сайте «Мониторинг Ямал», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инфляция

С начала 2021 года к середине октября подорожали легковые автомобили иностранной марки, собранные в России на 48,25%, цветные телевизоры — на 25,83%, мыло — на 10%.

Из услуг самое высокое подорожание отмечается на горячее водоснабжение — на 30,29%.

Из продовольствия самый большой скачок цен отмечен на капусту — на 47,9%, баранину — на 34,46%, картофель — на 24,5%, морковь — на 19,96%, творог — на 13,07%, конфеты — на 10,62%, гречневую крупу — на 10,39%, свинину — на 7,58%, чай чёрный байховый — на 7,53%.

Ощутимо снижены цены на сыры — на 25,28%, яблоки — на 19,02%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 16,70%, маргарин — на 15,42%, молоко питьевое цельное стерилизованное — на 11,33%, сахар — на 10,6%, яйца куриные — на — 9,76%, водку — на 7,81%.