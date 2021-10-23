Луганск, 23 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Более 380 украинских военнослужащих составили небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» в Донбассе с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщила 23 октября пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«С нарастающим итогом с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию (с 27 июля 2020 года) небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 382 человека, — говорится в сообщении. — Из которых 120 — безвозвратные».

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил журналистам, что украинские силовики заранее готовили захват представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка.