Новосибирск, 23 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Новосибирске по факту причинения телесных повреждений школьнице назначена доследственная проверка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Vseostresse.ru Подростковая агрессия

«Проверкой установлено, что вечером 23 сентября у дома 62 по улице Зорге в Кировском районе города Новосибирска 13-летний мальчик причинил телесные повреждения девочке. Мальчик кинул в голову потерпевшей линейку в форме прямоугольного треугольника и попал острым углом в левый глаз на глубину около 6 мм. В настоящее время ребенок заканчивает лечение в медицинском учреждении, по результатам которого будет проведена судебно-медицинская экспертиза по оценке степени тяжести причиненного вреда здоровью девочке», — рассказали в СКР.

В настоящее время устанавливаются причины и условия инцидента.