Лондон, 23 октября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Британская экспериментальная рок-группа Black Country, New Road переосмыслили песню легендарных The Beatles «Hey Jude», исполнив свою версию на концерте в Лондоне. Видео их кавера доступно на YouTube.

Thebeatles.com The Beatles

Кавер был исполнен во время мероприятия Climate Music Blowout в Лондоне 17 октября, которое включало в себя вечер живой музыки после конференции, на которой ведущие деятели музыкальной индустрии Великобритании и артисты обсудили, как музыка может играть ведущую роль в реагировании на чрезвычайную ситуацию с климатом. На мероприятии группа сыграла полностью импровизированный сет. Для исполнения их кавера на «Hey Jude» был приглашен хор, который спел культовые строки песни, в то время как группа, состоящая из семи участников, отдалась порыву вдохновения, импровизируя со своими инструментами.

В начале этого месяца Black Country, New Road анонсировали свой второй студийный альбом «Ants From Up There», выложив первый сингл грядущей пластинки «Chaos Space Marine»