Вашингтон, 23 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. 22 октября в США на 83-м году жизни скончался бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев, который являлся совладельцем компании IPG Photonics. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

Траур

По их данным, причиной смерти бизнесмена стала продолжительная болезнь.

О том, где именно произошла трагедия, не сообщается.

Напомним, Валентин Гапонцев, который родился во Львове в 1939 году, был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.