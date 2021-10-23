Новосибирск, 23 октября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщило региональное управление СКР.

СУ СКР по Новосибирской области Пожар

«Сегодня в дневное время в частном жилом двухквартирном доме по улице Молодежная в поселке Мирный Коченевского района Новосибирской области произошёл пожар. Мальчик 2018 года рождения и девочка 2017 года рождения переданы бригаде скорой медицинской помощи. В пути следования в больницу ребенок 2018 года рождения скончался, девочка доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.