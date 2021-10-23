Каменск-Уральский, Свердловская область, 23 октября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Виновники аварии под Екатеринбургом выплатят пострадавшим компенсацию в размере 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Страшное ДТП случилось в декабре 2019 года на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. С автомобиля «МАЗ» на встречное транспортное средство упал незакрепленный груз весом 16 тонн. В результате аварии один человек погиб, еще один получил серьезные травмы.

Оказалось, что водитель большегруза не выбрал безопасную скорость при повороте. Кроме того, груз не был закреплен, а на платформе образовалась наледь.

После вынесения обвинительного приговора водителю автомобиля «МАЗ» пострадавшие потребовали компенсации. Потерпевший просил взыскать с каждого ответчика по 5 млн рублей. Ту же сумму требовала жена погибшего в свою пользу и в пользу сына.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск лишь частично. Пострадавший получит два миллиона рублей. Жене погибшего компенсируют четыре миллиона рублей.

Ответчик обжаловал решение, однако облсуд оставил его без изменений.