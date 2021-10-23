Анкара, 23 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран, в том числе США. Об этом Эрдоган заявил в ходе выступления в городе Эскишехир, трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Ранее посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавала.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года власти Турции вынесли решение по делу протестов в парке Гези (2013 год) об освобождении и признании невиновным бизнесмена и турецкого правозащитника Османа Кавалы, в отношении которого прокуратура требовала пожизненное заключение.

Кроме того, суд вынес оправдательный приговор всем подсудимым. Однако через десять минут Осман Кавала снова был арестован по обвинению в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Ряд стран, в частности США и Франция, призвал Анкару освободить обвиняемого в причастности к перевороту.

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