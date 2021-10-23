Екатеринбург, 23 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Бывший фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сделал «откровенно гомофобные заявления», которые в «Ельцин-центре» не могут проигнорировать. Об этом говорится в заявлении центра, опубликованном в «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-Центр

Отмечается, что 22 октября в Екатеринбурге проходила Ночь музыки. В финале вечера в «Ельцин-центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов.

«Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал», — говорится в заявлении.

Музыкант «позволил себе и откровенно гомофобные заявления», говорится в сообщении. В центре выразили сожаление, что никто из организаторов не «прервал этот омерзительный монолог».

«Оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал «Ельцин-центр» за антигосударственную пропаганду в ходе концерта на этой площадке.

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