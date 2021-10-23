В «Ельцин-центре» отреагировали на критику основателя группы «Агата Кристи»
Екатеринбург, 23 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Бывший фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сделал «откровенно гомофобные заявления», которые в «Ельцин-центре» не могут проигнорировать. Об этом говорится в заявлении центра, опубликованном в «ВКонтакте».
Отмечается, что 22 октября в Екатеринбурге проходила Ночь музыки. В финале вечера в «Ельцин-центре» к микрофону вышел музыкант Вадим Самойлов.
Музыкант «позволил себе и откровенно гомофобные заявления», говорится в сообщении. В центре выразили сожаление, что никто из организаторов не «прервал этот омерзительный монолог».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов раскритиковал «Ельцин-центр» за антигосударственную пропаганду в ходе концерта на этой площадке.
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