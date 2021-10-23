Новосибирск, 23 октября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Академпарке Новосибирска обсудили программу развития создаваемого консорциума Центра компетенций Новосибирского государственного университета по направлению «Разработка и моделирование функциональных материалов с заданными свойствами». В числе первых проектов, которые будут реализовываться в рамках консорциума, — моделирование и испытания композитных материалов, которые будут применяться в новых проектах российских военных и гражданских самолетов. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

(сс) Elya Новосибирский Академгородок

Отмечается, что под эти задачи, в частности, уже запущена и успешно сертифицирована лаборатория огневых испытаний авиационных материалов и конструкций.

«Ранее таких лабораторий в Российской Федерации не было. Во время работы над известным всем «Суперджетом» подобные испытания пришлось проводить на территории Евросоюза. И то, что мы смогли в сжатые сроки создать и зарегистрировать такую лабораторию, показывает, насколько широким набором компетенций располагает созданный консорциум», — рассказал руководитель Центра компетенций, генеральный директор компании Satratek Антон Рязанцев.