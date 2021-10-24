Москва, 24 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Приступили к работе все 15 станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, установленные в городах Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Химки, Щелково. Как заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, работы проведены в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области за счет средств столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Новые станции будут осуществлять контроль крупных промышленных объектов Московской области, сжигания порубочных остатков и возникновения лесо-торфяных пожаров, которые оказывают негативное влияние на воздух столичного региона, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

По его словам, высокоточное оборудование, которым оснащены станции, позволит контролировать содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода.

Как уточнил Бирюков, системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц размером менее 2,5 мкм — РМ2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.

Отметим, что пять из новых станций были запущены еще летом 2021 года. Создание единой системы позволит обеспечить сопоставимость данных экологического мониторинга в Москве и области, предотвратить появление противоречивой информации о загрязнении окружающей среды.