Москва, 23 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Более $430 млн составляет долг властей Молдавии за поставленный российский газ. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

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«Тело долга (Молдавии) составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн, — отметил он. — При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности».

По его словам, цена на голубое топливо, ценообразование на которое «здесь понятно и прозрачно», также не нравится представителям Молдавии.

Куприянов добавил, что российская компания не может работать в убыток, а в ситуации с поставками голубого топлива в Молдавию нет политики.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти Молдавии надеются на новый раунд переговоров с «Газпромом» о поставках газа.

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