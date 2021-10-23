Брюссель, 23 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Повышение цен на энергоносители для потребителей является общеевропейской проблемой, поэтому она требует коллективного решения Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, состоявшегося в Брюсселе в пятницу, 22 октября.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Премьер-министр Греции отметил, что Афины «попросили Европейскую комиссию как можно скорее оценить ситуацию на энергетическом рынке, чтобы предложить решения против этих внезапных колебаний цен на энергоносители».

Более того, правительство Греции уже предложило увеличить объем хранилищ природного газа, а также выдвинуло идею коллективных закупок природного газа, чтобы увеличить преимущество на переговорах с поставщиками, добавил он.

Кроме того, бассейн Восточного Средиземноморья может обеспечить более дешевую электроэнергию в свете недавнего соглашения об объединении электросетей между Грецией и Египтом, отметил Мицотакис.