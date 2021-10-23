Москва, 23 октября 2021, 17:26 — REGNUM Безопасность в Европе может быть только общей, включая интересы России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр добавил, что в настоящее время в Североатлантическом альянсе не готовы к равноправному диалогу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу заявил, что страны военного блока НАТО не намерены идти на равноправный диалог с РФ. Такое заявление Шойгу сделал в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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