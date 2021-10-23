Афины , , 17:41 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс, бывший премьер-министрстраны Алексис Ципрас поставил цель победить на следующих общенациональных выборах, которые «освободят общество от режима [премьер-министра Кирьякоса] Мицотакиса». Об этом он заявил, выступая на съезде Центрального комитета реконструкции своей партии, состоявшемся в Афинах в субботу, 23 октября.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

Часть указанной цели состоит в том, чтобы коллективно и скоординированно завершить планирование организационной реконструкции, расширения и качественной трансформации партии, сообщил Ципрас.

Более того, ежегодный съезд партии, который он предложил провести 24−27 февраля, «придаст импульс нашей центральной политической цели формирования нового социального и политического большинства, которое принесет новую победу против правых, изменения в политике и прогрессивное управление», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо «избавить страну от этого режима крайнего социального неравенства и крайней лжи, на которых стоит подпись Мицотакиса» и бороться «с теми, кто за последние два года своего правления отбросил страну на десятилетия назад».