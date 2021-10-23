Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга в результате прошедшего накануне шторма вымыло из песка крупнокалиберный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасную находку обезвредили взрывотехники Росгвардии, сообщили 23 октября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Снаряд на Комаровском пляже

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Сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд, поступило около 10 часов утра со знаменитого Комаровского пляжа (в районе дома 468 по Приморскому шоссе).

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии установила, что найден 152-мм артиллерийский снаряд времён войны. Северный берег Финского залива в те годы был местом ведения боевых действий.

«Опасный снаряд с соблюдением необходимых мер безопасности вывезен сотрудниками ОМОН на полигон в Ленинградской области для уничтожения», — отметили в пресс-службе Главка Росгвардии.

Напомним, накануне в Петербурга бушевал шторм, из-за которого возникла угроза наводнения. Ветром были повалены десятки деревьев. Натиска стихии в городских садах, парках и скверах не выдержали 72 дерева.