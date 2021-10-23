Афины , 23 октября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших Грецию за первые восемь месяцев 2021 года, превысило 8,6 миллиона. Об этом сообщил Банк Греции 22 октября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Побережье

В сообщении банка говорится, что статистика за январь — август 2021 года превысила показатели аналогичного периода 2020 года на 79,3%.

Достигнутый греческим туризмом успех отражается в увеличении доходов отрасли до 6,6 млрд евро.

Прибыль отрасли выросла на 135,7% по сравнению с предыдущим годом.