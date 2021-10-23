Ташкент, , 17:12 — REGNUM Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел в Берлине переговоры со спецпредставителем Германии по Афганистану Яспером Виком. Об этом 23 октября сообщил МИД Узбекистана.

Афганистан

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что в ходе состоявшейся беседы обсуждены усилия Узбекистана и Германии по мирному урегулированию афганского кризиса, а также скорейшему оказанию стране гуманитарной помощи.

«Германская сторона высоко оценила содействие Узбекистана в эвакуации немецких граждан из Афганистана и выразила готовность активно взаимодействовать с республикой в вопросе установления мира и стабильности в этой стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане, выработке консолидированной позиции международного сообщества, как в отношении новых властей страны, так и недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.

«Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении двусторонних консультаций по афганской тематике», — говорится в сообщении МИД Узбекистана.