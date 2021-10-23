Ташкент, , 17:05 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 23 октября провел встречу с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Об этом сообщил МИД Узбекистана.

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Вольфганг Ишингер прибыл в Узбекистан в качестве наблюдателя на выборах президента страны, которые состоятся 24 октября.

«В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-германского многопланового сотрудничества, отдельные аспекты региональной и международной проблематики», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Ишингер дал высокую оценку проводимым в Узбекистане масштабным преобразованиям в различных сферах жизни государства и общества, достигнутым результатам в совершенствовании избирательного законодательства, создании благоприятных условий для активного участия граждан в политических процессах, усилении роли парламента, партий и общественного контроля.

«Немецкая сторона приветствовала внешнеполитический курс Узбекистана, главным направлением которого является развитие и укрепление дружественных, добрососедских и взаимовыгодных отношений с государствами Центральной Азии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.