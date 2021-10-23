Шампейн, США, 23 октября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Студия Volition подтвердила, что вернёт в новую игру серии Saints Row популярные миссии и контент. Об этом 23 октября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В игру, в частности, добавят магазин костюмов Let's Pretend, кроме того, геймеры смогут пройти миссию «Страховое мошенничество». Разработчики выложили в сеть новый трейлер перезагрузки Saints Row, в котором зрителям показали часть карты города Санто-Ильесо.

Напомним, релиз новой Saints Row состоится 25 февраля 2022 года. Это будет пятая игра серии, которая перезагрузит франшизу.