Джелалабад, Афганистан, 23 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В результате нападения в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли два боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает 23 октября телеканал TOLO News.

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Отмечается, что они были убиты несколькими выстрелами, произведенными, предположительно, боевиками «Исламского государства в Хорасане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате взрыва в афганском городе Джелалабад погиб один ребенок, еще двое получили ранение.

Взрыв прогремел в квартале Бехсуд. Легковой автомобиль наехал на мину, которая, предположительно, была подготовлена для транспортного средства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).