Москва, 23 октября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о ветре до 18 метров в секунду (м/с), который будет наблюдаться в Москве вечером 23 октября, распространил московский главк МЧС.

mrhayata Под сильным ветром

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«Уважаемые москвичи и гости столицы! — говорится в сообщении. — По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 18:00 (мск) 23 октября по г. Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13−18 м/с».

Отмечается, что жителям столицы следует парковать автомобили вдали от деревьев, не прятаться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за прошедшие 24 часа в столице России выпало 10% месячной нормы осадков.