Джелалабад, Афганистан, 23 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В результате взрыва в афганском городе Джелалабад погиб один ребенок, еще двое получили ранение, передает 23 октября телеканал TOLO.

U.S. Army Взрыв

Отмечается, что взрыв прогремел в квартале Бехсуд. Легковой автомобиль наехал на мину, которая, предположительно, была подготовлена для транспортного средства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В момент взрыва в автомобиле находились несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября мощный взрыв произошел в афганском городе Джелалабад на одной из городских улиц. В результате теракта пострадали двое местных жителей. Сведений о погибших не приводилось.

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