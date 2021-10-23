Салехард, 23 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидирует представительство региона в Екатеринбурге. Проект постановления опубликован на сайте правительства ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

/ekb.yanao.ru Представительство ЯНАО в Екатеринбурге

В представительстве работают восемь человек, и все они попадут под сокращение со всеми полагающимися выплатами и гарантиями. Ликвидация намечена на 30 декабря 2021 года.

Отметим, что на данный момент сохраняются представительства ЯНАО в Москве, Тюмени, Кургане, Санкт-Петербурге.