Ереван, , 16:42 — REGNUM В Ереване в настоящее время не занимаются подготовкой встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом 23 октября сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян на своей странице в соцсети Facebook.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«В данный момент никаких встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана не планируется, — сообщил он. — Есть предложения о разных встречах в разных форматах, которые обсуждаются».

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи со спецпредставителем генсека НАТО Хавьером Коломина Пирисом заявил, что вопрос возвращения из Азербайджана армянских военнопленных остаётся одним из самых важных для урегулирования ситуации в регионе.