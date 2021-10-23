Оренбург, 23 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержаны две женщины, причастные к сбыту суррогатного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Оренбургской области Контрафактный алкоголь

В одном из населённых пунктов Кваркенского района скончалась 33-летняя женщина. Её сожитель попал с отравлением метанолом в реанимацию. Сотрудники полиции вышли на след двух женщин, причастных к сбыту такого алкоголя. И одна из них пояснила, что купила контрафакт в Орске.

У 60-летней женщины силовики обнаружили 17 бутылок. Ещё 16 нашли у второй задержанной. Изъятое направили на исследование. Материалы проверки отправлены в следственные органы. Оперативные мероприятия продолжаются.