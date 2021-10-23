В игре Red Dead Redemption 2 бандиты теперь могут стать приятелями героя
Вашингтон, 23 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Энтузиаст выпустил модификацию игры Red Dead Redemption 2, которая позволяет геймерам делать других членов банды компаньонами. Об этом 23 октября сообщает портал Wccftech.
Разработчик Bolmin выложил дополнение на портал NexusMods. После установки мода геймеры смогут не только брать с собой членов своей банды, но и настраивать взаимодействие с ними, в т.ч. диалоги.
«Вы просто подходите к одному из них и нажимаете кнопку «Вербовать». Ваш напарник будет помогать вам в бою, ездить с вами на лошади, отдыхать в ваших лагерях, ловить рыбу вместе с вами и (делать — ИА REGNUM) многое другое!», — отметил Bolmin в описании мода.
Ранее ИА REGNUM опубликовало интервью с внуком 70-летнего мужчины, который наиграл в Red Dead Redemption 2 более 2 тыс. часов. Его дедушка является любителем чёрно-белых вестернов и стал настоящим фанатом игры после того, как получил от внука в подарок консоль Xbox One.