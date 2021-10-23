Вашингтон, 23 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Энтузиаст выпустил модификацию игры Red Dead Redemption 2, которая позволяет геймерам делать других членов банды компаньонами. Об этом 23 октября сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Red Dead Redemption 2

Разработчик Bolmin выложил дополнение на портал NexusMods. После установки мода геймеры смогут не только брать с собой членов своей банды, но и настраивать взаимодействие с ними, в т.ч. диалоги.

«Вы просто подходите к одному из них и нажимаете кнопку «Вербовать». Ваш напарник будет помогать вам в бою, ездить с вами на лошади, отдыхать в ваших лагерях, ловить рыбу вместе с вами и (делать — ИА REGNUM) многое другое!», — отметил Bolmin в описании мода.

Ранее ИА REGNUM опубликовало интервью с внуком 70-летнего мужчины, который наиграл в Red Dead Redemption 2 более 2 тыс. часов. Его дедушка является любителем чёрно-белых вестернов и стал настоящим фанатом игры после того, как получил от внука в подарок консоль Xbox One.