Кишинёв, 23 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Власти Молдавии надеются на новый раунд переговоров с «Газпромом» о поставках газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Наш посыл во время переговоров всегда был одним и тем же: Республика Молдавия хочет продолжить переговоры и подписать долгосрочный контракт между «Молдовагазом» и «Газпромом», выгодный для обеих сторон», — цитирует его Sputnik Молдова.

При этом Спыну назвал невыгодным нынешнее предложение «Газпрома», поскольку «цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, включая выплату краткосрочного исторического долга, выше, чем предложения на международных газовых рынках».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двухдневные российско-молдавские переговоры по газу закончились безрезультатно. Москва предложила Кишиневу 25% скидку на газ, поставив условие для ее получение — погасить долг в $700 млн по газу, который накопился за последние три года. Молдавская сторона заявила, что денег погасить долг у нее нет, и она хочет скидку в 50%.