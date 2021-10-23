Москва, 23 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 23 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:14 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще шесть отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве в начале предстоящей недели ожидаются заморозки до — 6 °C.