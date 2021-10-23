Нижний Новгород, 23 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Нижний Новгород» на своем поле уступил «Краснодару» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 23 октября в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:4.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян, Александр Черников и Владимир Ильин. У проигравших мяч забил Кирилл Гоцук.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Футболисты «Нижнего Новгорода», в активе которых 14 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с командой «Уфы» в домашнем матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1.