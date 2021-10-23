Ташкент, 23 октября 2021, 16:10 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана готова к проведению президентских выборов, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
По его словам, в единый электронный список избирателей включены 19 859 127 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие президентские выборы в Узбекистане запланированы на 24 октября 2021 года. Это будут шестые президентские выборы, которые пройдут в независимой республике. Предыдущие выборы состоялись в 2016 году в результате кончины действующего на тот момент президента Узбекистана Ислама Каримова.