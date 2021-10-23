Ташкент, 23 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана готова к проведению президентских выборов, заявил председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«ЦИК создала окружные и избирательные комиссии, а также провела комплекс необходимых подготовительных мероприятий, которые позволят на высоком организационном уровне провести назначенные на 24 октября выборы президента Узбекистана», — сказал он.

По его словам, в единый электронный список избирателей включены 19 859 127 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие президентские выборы в Узбекистане запланированы на 24 октября 2021 года. Это будут шестые президентские выборы, которые пройдут в независимой республике. Предыдущие выборы состоялись в 2016 году в результате кончины действующего на тот момент президента Узбекистана Ислама Каримова.