Вашингтон, 23 октября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Отвечавшая за подготовку оружия для актёра Алека Болдуина на съёмках фильма «Ржавчина» специалист Ханна Рид пришла в профессию совсем недавно. Об этом сообщает онлайн-таблоид TMZ.

Оружие

Авторы портала обнаружили, что в сентябре 2021 года Ханна Рид приняла участие в записи подкаста «Голос Запада». Там она рассказала о своей работе в качестве специалиста по оружию,

Рид сообщила, что впервые работала главным специалистом по обращению с оружием на съёмках вестерна «Старый путь». Отмечается, что съёмки этого фильма были завершены в сентябре текущего года.

Ханна Рид пришла в профессию по стопам своего отца — Теллы Рида. Он работал специалистом по оружию при съёмках многих фильмов, включая «Джанго освобождённый» и «Однажды в… Голливуде».

Трагический инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» произошёл 21 октября. Во время съёмок актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соуза. Актёр стрелял из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами.