Анкара, , 16:04 — REGNUM Недовольство среди определенных кругов на Западе вызывают призывы Турции к реформированию системы ООН и устранению несправедливости на мировой арене. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь 23 октября к функционерам правящей Партии справедливости и развития в провинции Эскишехир.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По его словам, популярное на Западе «колониальное мышление» формирует волну давления на Анкару, в том числе посредством «пятой колонны» в самой Турции. Критика курса Анкары на сближение со странами Африки связана с этим же, сказал глава государства.

«Турецкие оппозиционные политики… недальновидны, повторяя тезисы колониалистов», — сказал Эрдоган.

По его словам, рост товарооборота и тесное сотрудничество стран Африки с Анкарой является лучшим ответом для критиков сближения Турции с африканскими странами.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран мира, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.