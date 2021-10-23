Москва, 23 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. 26 октября 2021 года на территории арт-кластера Красный Октябрь в Московском речном Императорском яхт-клубе пройдут IV Израильские чтения в рамках 30-летия российско-израильских дипломатических отношений.

Израиль

Неповторимая атмосфера и ивритская литература уже полюбились зрителю и это уже четвёртые чтения, организуемые Натив Израильским Культурным Центром при посольстве Государства Израиль в Москве. В этот раз Чтения пройдут под названием «Израильская литература в двух словах». Российские актёры театра и кино прочтут короткие рассказы выдающихся израильских авторов, а специальные гости зачитают Бунина на иврите. Автор перевода пока держится в секрете и откроется на самом вечере.

Гостей ждёт встреча с Анатолием Белым, Ксений Раппопорт, Ольгой Сутуловой и Александром Рапопортом. Вечер пройдёт в музыкальном сопровождении заслуженного артиста России Даниила Крамера.

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