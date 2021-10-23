Нижнекамск, Татарстан, 23 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» уверенно обыграл ивановскую команду «Текстильщик» в матче девятнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Нефтехимик» в Нижнекамске и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе хозяев хет-трик оформил полузащитник Александр Юшин (18-я, 32-я и 34-я минута), у «Текстильщика» единственный мяч, ставший в итоге «голом престижа», забил форвард Александр Шлёнкин (90-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Нефтехимика» стало 36 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. У «Текстильщика» 15 очков и восемнадцатое место.