* УПА — запрещённая в России организация

23 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Верховная рада Украины обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить сотнику «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мирославу Симчичу звание героя Украины.

Оксана Переможенко, , 17:09 — REGNUM Верховная Рада Украины обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить сотнику «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мирославу Симчичу звание героя Украины. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского парламента. Запрос поддержали 238 депутатов Рады, 159 из которых депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие осудили обращение депутатов Рады, удивившись, во что превратилась Украина за последние семь лет. Иные указали на то, что звание героя Украины — это уже давно не та награда, которой стоит гордиться.

«Надо еще памятник Гитлеру, Герингу, Геббельсу, Гиммлеру установить. Улицы, стадионы, аэропорты назвать их именами. Чего мелочиться?» — отреагировал ozzy1971 Osborne.

«Что ему ваша награда, когда ему сам сатана героя даст в аду», — отметил Нияз.

«Звание героя Украины превратилось в позорное клеймо», — добавил Сергей.

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«Когда звание героя Украины получит Гитлер?» — спросил Dmitry R.

«В этом обезьяньем цирке уже ничего не удивляет», — пишет Michael B.

«Эх, какой добрый и душевный человек был товарищ Сталин», — написал Александр К.

«По моему мнению, уже проклято то место, где зароют этих «героев», если их земля примет», — отметила Valentyna L.

«И про доктора Геббельса не забудьте. Предлагаю поставить ему памятник напротив администрации президента. Там же все его последователи «работают», — добавила Натаниель Б.

«Это Украина! Новая жизнь, новые взгляды. Народу нравится», — с сарказмом пишет Denis К.

«Пусть дают. Это будет чёрная метка», — отметил Дмитрий Пантейлимонович.

«Да, теперь герой Украины — это позор, от которого придется отмываться», — отреагировал Sergey K.

«А говорят Сталин плохой, сколько их таких недобитков?» — задумалась Алена Т.

«Нужно вручение провести в Польше», — с сарказмом добавил Антон П.

«Ничего. В Германии в своё время тоже железные кресты таким героям давали. И факельные шествия были и лозунги, и думали этому «празднику» не будет конца. А теперь эта эпоха вечного позора Германии на века», — отметила Nika.

«Герой Украины — это уже давно не та награда, которой можно гордиться, пускай выдают», — пишет Василий.

«На очень скользкий путь стала Украина. Как же быстро можно изменить страну до неузнаваемости, не перестаю удивляться», — отреагировал Макс С.

«Да, про*рали свою страну в 2014 году. Сейчас приходится только удивляться всему происходящему от больных пациентов при власти», — добавил Юрий В.

«В Германию, где сейчас суд идет над фашистами, там, на скамье подсудимых, ему место», — подытожила Анна.

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Напомним, аналогичный запрос депутатов Рады в 2015 году был направлен тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, но Порошенко наградил Симчича орденом Свободы. Также в 2005 году действующий на тот момент украинский президент Виктор Ющенко наградил Симчича орденом «За заслуги» 3 степени.

Добавим, Симчич в 1945 году принимал участие в бою под селом Космач (сейчас Ивано-Франковская область), где был уничтожен батальон НКВД во главе с генералом Сергеем Дергачёвым. В 1948 году Симчича арестовали и отправили на 25 лет в лагеря Магаданской области. В 1963 году ему до 15 лет сократили срок и отпустили. Однако через пять лет он был снова арестован, так как выяснилось, что он был сотником, а не рядовым. Освобожден он был в 1985 году.

*УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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