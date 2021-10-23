Москва, 23 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Постановление о «правилах идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями» подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ 21 октября был обнародован на официальном портале правовой информации.

Álvaro Ibáñez Мессенджеры

Согласно указанного постановления, с 2022 года мессенджерам необходимо будет запрашивать у пользователей их реальный номер телефона, а также данные о владельце этого номера у мобильного оператора.

«При осуществлении идентификации организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями направляет по электронным каналам связи <…> оператору подвижной радиотелефонной связи запрос о предоставлении сведений о наличии или об отсутствии в базах данных об абонентах оператора связи сведений об абоненте <…> номера, которые представлены оператору связи <…> При поступлении запроса <…> оператор подвижной радиотелефонной связи обязан предоставить организатору сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о наличии (об отсутствии) в базах данных сведений об абоненте <…> в течение 20 минут», — говорится в документе.

Также указывается, что после этого пользователю будет присвоен «уникальный код идентификации», а в случае предоставления неполной или недостоверной информации мессенджеру необходимо отказать в предоставлении услуг.

«Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователями сервиса <…> без прохождения процедуры идентификации», — добавляется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании рассмотрит ужесточение законодательства с целью надавить на социальные сети и мессенджеры для обеспечения безопасности в интернете.